Nowa oczyszczalnia ścieków wybudowana dla Grupy MLEKOVITA otwarta. Inwestycja kosztowała 72 mln zł netto. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem, podczas tej wyjątkowej uroczystości. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzył nas Inwestor oraz za zaangażowanie wszystkim, którzy mieli swój wkład w realizację Projektu. Szczęśliwy finał tego ogromnego przedsięwzięcia nie mógłby być możliwy bez codziennej współpracy zespołu SEEN Technologie i MLEKOVITA. – mówi Prezes Zarządu SEEN Technologie Dariusz Jasak – Wierzę, że zrealizowany przez nas obiekt przyczyni się do dalszego rozwoju zakładu produkcyjnego w Wysokiem Mazowieckiem przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego, co będzie miało wymierne korzyści dla całej Grupy MLEKOVITA oraz przysporzy splendoru Generalnemu Wykonawcy.