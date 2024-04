Nowe połączenia. Pasażerowie pojadą busami PKS Nova z Łomży na stację w Śniadowie

Połączenia PKS Nova z Łomży na stację w Śniadowie

Busy odjeżdżać będą z łomżyńskiego dworca PKS do Śniadowa. Bilet na przejazd między Łomżą a Śniadowem będzie kosztował 15 - 17 złotych.

Busy z Łomży do Śniadowa

Wg wicemarszałka Marka Olbrysia to prośby mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego skłoniły do zorganizowania połączenia autobusowego z Łomży do Śniadowa, aby umożliwić korzystanie z reaktywowanych niedawno połączeń pasażerskich w kierunku Białegostoku i Ostrołęki.

- Po naradach z prezesem i dyrektorem doszliśmy do wniosku, że warto skorzystać z szansy, jaka się pojawiła. Jak się okazuje, kolej wzbudza duże zainteresowanie w Białymstoku i Ostrołęce oraz miejscowościach na trasie – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.