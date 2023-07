Od 100 lat niosą pomoc. Druhowie z OSP Filipów świętowali piękny jubileusz

- Wasza obecność zawsze przynosiła nam poczucie jedności i wspólnoty. Dzięki wam Filipów jest miejscem, gdzie wszyscy czujemy się bezpiecznie. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko zbiór ludzi wykonujących swoje obowiązki. To serca pełne odwagi, gotowości do pomocy, ofiarności i oddania. To pasja, która napędza was do działania niezależnie od trudności czy niebezpieczeństw, z którymi się spotykacie - mówił dziękując druhom za ich służbę Tomasz Rogowski, wójt Filipowa.