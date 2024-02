Opel wbił się bagażnikiem w drzewo. Prowadził 20-latek

Jak ustalili policjanci kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad autem, w wyniku czego zjechał z drogi do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w drzewo. Kierowca jechał sam. Zabrany został do szpitala. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawa trafi do sądu.

