Osowiec, Goniądz i rozlewiska Biebrzy to magiczne miejsca na Podlasiu. Tak wyglądają skarby Biebrzańskiego Parku Narodowego wczesną wiosną

Rozlewisko Biebrzy 2024

Rzeka Biebrza jest sercem BPN, rozlewa się na ogromne obszary rezerwatu. W rezultacie rozlewiska Biebrzy, mokradła i bagna stają się niezwykle trudnymi i często nie do przejścia terenami. Nasz fotoreporter udał się w to magiczne miejsce pod koniec lutego 2024 roku, a efekt jego pracy możecie zobaczyć w galerii.

Wiosna, to bez wątpienia najurokliwsza pora roku nad Biebrzą - wtedy następuje prawdziwa eksplozja życia i barw. To czas, kiedy rzeka rozlewa się najintensywniej, ptactwo i zwierzęta budzą się do życia, a cały park tętni energią.

Bagienne warunki stanowią naturalne środowisko dla około:

270 gatunków ptaków wodno-błotnistych,

50 gatunków ssaków.

Niebezpiecznie podnosi się poziom rzek w Podlaskiem, ale samorządowcy są spokojni