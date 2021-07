Petanka. Białostocka drużyna jest blisko wywalczenia awansu do grupy mistrzowskiej i gry o medale

W rozgrywkach I ligi petanki występuje osiem najsilniejszych drużyn w kraju, w drugiej także osiem, a w trzeciej, w trzech grupach 18 zespołów. Białostocki Klub Petanque pojechał na pierwszy turniej I ligi do Liskowa (woj. wielkopolskie) walczyć o utrzymanie. Tymczasem po pięciu rundach (gra się systemem każdy z każdym) białostoczanie mają na swoim koncie trzy zwycięstwa, ponosząc dwie porażki. Daje to naszej drużynie obecnie czwarte miejsce w tabeli, które gwarantuje grę o medale. Po rozegraniu I fazy tabela dzielona jest na dwie grupy: mistrzowską i spadkową.

Jednak do zakończenia pierwszej fazy pozostają Białostockiemu KP jeszcze do rozegrania w drugim turnieju dwa mecze i to z czołowymi zespołami z Żywca i Wrocławia. Drugi turniej odbędzie się za dwa tygodnie w Myślenicach.

W Liskowie białostoczanie pokonali UPKS Kalonka Łódź 16:15, gospodarzy Liskowiak Lisków 20:11 i KSP Jedlina Zdrój 25:7, a przegrali z Myślenickim KP 13:18 i Broen Karo Dzierżoniów 10:21.

Tabela po 5. kolejkach

1. Sokół Wrocław 5 5 115:40

2. Żywiecki Klub Boules 5 4 102:53

3. Myślenicki KP 5 4 96:59

4. Białostocki KP 5 3 83:72

5. Broen Karo Dzierżoniów 5 2 62:93

6. Bula Łódź 5 1 62:93

7. Liskowiak 5 1 57:98

8. Jedlina Zdróuj 5 0 43:112