Podlascy kandydaci KO w wyborach do Sejmu zapowiedzieli utworzenie całodobowego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Łomży

Liderzy podlaskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Krzysztof Truskolaski oraz Alicja Łepkowska-Gołaś podczas konferencji w Łomży mówili, że młodzież w ostatnich latach zmaga się z dużymi problemami psychologicznymi i psychicznymi. Krzysztof Truskolaski podkreślił, że wielu z nich nie radzi sobie sama z tymi problemami. Dlatego też wspólnie z Alicją Łepkowską-Gołaś zapewnili, że jak Koalicja Obywatelska wygra wybory, to całodobowe Centrum Psychiatrii Dziecięcej powstanie w Łomży.

Dzisiaj z tego miejsca, chcielibyśmy z panią Alicją Łepkowską-Gołaś powiedzieć wprost: po wyborach, po 15 października, jak wygramy wybory, powstanie całodobowe centrum psychiatrii dziecięcej w Łomży - zapowiedział poseł Krzysztof Truskolaski.

Stan psychiatrii dziecięcej przed pandemią był już krytyczny, niestety po pandemii to się pogłębiło. Nasze dzieci po powrocie do szkół po okresie pandemicznym są przebodźcowane. Mierzą się z ogromną falą depresji i uzależnieniami od Internetu - mówiła kandydatka na posłankę. -W Łomży posiadamy ośrodek I stopnia referencyjności. Znajduje się on w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Jest to niestety za mało - dodała Alicja Łepkowska-Gołaś.