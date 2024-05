Podlaskie perły na majówkę: Kładka Waniewo - Śliwno to unikat w skali kraju!

Pływające pomosty są samoobsługowe. Podchodząc do przeprawy trzeba poszukać łańcucha przypiętego do podłoża kładki, a z drugiej do pontonu. Przyciągamy ponton do siebie i wsiadamy na pokład. Następnie, za pomocą stalowych lin znajdujących się nad barierkami przeciągamy się na drugi brzeg.

Kładka Waniewo - Śliwno to unikat w skali kraju! Ruchome platformy i niepowtarzalny kontakt z przyrodą. Wojciech Jakubicz

Na kładce Waniewo - Śliwno obowiązują bilety wstępu do Narwiańskiego Parku Narodowego.