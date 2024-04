Ponad 200 nowych drzew w Suwałkach. W akcji sadzenia wzięły udział także przedszkolaki

Równolegle akcję rozdawania sadzonek prowadziło Nadleśnictwo Suwałki. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

- Na akcję sadziMY odpowiedziało bardzo dużo dzieci wraz ze swymi wychowawcami. Dlatego też wiedząc, że Zarząd Dróg i Zieleni będzie sadził dziś kolejne drzewa zaprosiliśmy wczoraj dzieci z Przedszkola nr 1 by wzięły udział w tej akcji. W naszym mieście każdego roku sadzimy o wiele więcej drzew niż wycinamy. Tylko do 12 kwietnia br. jest to dokładnie 207 nowych drzew. Będą też kolejne nasadzenia – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.