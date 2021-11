Pospolite ruszenie ludzi z pogranicza. Mieszkańcy Kuźnicy i okolic niosą pomoc mundurowym pilnującym naszej granicy

Na to wezwanie niemal natychmiast zareagowali mieszkańcy. Zaledwie w kilka godzin podarowali kilka koszy żywności. Kolejna pomoc poszła lawinowo. Mieszkańcy, nie tylko z Kuźnicy, do miejsc wyznaczonych do zbiórki, przynosili kolejne dary. Włączyli się też właściciele sklepów oraz klub sportowy Pogranicze Kuźnica.

W akcję pomocy włączyła się też białostocka firma świądcząca usługi cateringowe Kuchnia Vikinga. Firma przekazała 10 tysięcy sztuk Viking Energy.