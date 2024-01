Prawosławni obchodzą Juliański Nowy Rok 2023/2024. Popularna Małanka już jutro. Zobacz archiwalne zdjęcia! Piotr Łozowik

Jutro (13.01.2024) jest ostatni dzień roku według kalendarza juliańskiego, z którego wierni obrządków wschodnich korzystają przy ustalaniu dat większości świąt religijnych. W naszym regionie to idealna okazja do świętowania po raz drugi Nowego Roku. Wśród prawosławnych ten dzień jest nazywany Małanką, a to z tego względu, że jutro wypadają imieniny Melanii. Analogia do Sylwestra jest oczywista.