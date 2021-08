Ranking zamożności miesięcznika "Wspólnota". Sprawdź, jakie gminy wiejskie są najbogatsze w województwie podlaskim

Najbogatszą gminą w Polsce według rankingu miesięcznika "Wspólnota" jest od 11 lat gmina Kleszczów znajdująca się w województwie łódzkim. To wszystko dzięki zlokalizowanej na jej terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Zamożność gminy na jednego mieszkańca wynosi tam aż 33154,82 złotych. 2. miejsce w zestawieniu zajęła gmina Rewal (11274,33 zł per capita), a trzecie gmina Kobierzyce (9226,28 zł per capita). Łącznie w zestawieniu ujęto 1533 gminy wiejskie. Ostatnie zajęła gmina Wietrzychowice z województwa małopolskiego (2467,99 zł per capita)

W pierwszej setce rankingu znajdują się tylko trzy podlaskie gminy: Orla, Suwałki i Mielnik. Ogromny awans, bo aż o ponad 1000 miejsc zanotował gmina Filipów. Łącznie w zestawieniu ujęto 1533 gminy wiejskie. W poniższej galerii znajduje się zestawienie 10 najbogatszych gmin wiejskich naszego województwa.