Ratowali ludzi narażając własne życie. Podlascy policjanci nagrodzeni przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

To nowe odznaczenie ustanowione w hołdzie warszawskiemu funkcjonariuszowi, który zginął 11 lat temu. Tragicznego dnia był na urlopie. Widząc jednak jak dwójka chuliganów dewastuje i wybija szyby w tramwaju, próbował ich powstrzymać. W odwecie wandale zadali mu kilka ciosów nożem. Policjant nie przeżył.

Za podobną ofiarność, poza i na służbie, kiedy policjanci podejmują się ratowania ludzi lub ich mienia z narażeniem własnego życia, przyznawane są od tego roku odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. W elitarnym gronie, wyróżnionych nimi po raz pierwszy w historii, znalazło się dwoje policjantów z woj. podlaskiego.

- To ogromne wyróżnienie i duma. To miłe ze strony przełożonych, że doceniają nasze zaangażowanie, choć tak na prawdę wykonywałem tylko swoje obowiązki - zaznacza mł. asp. Jakub Siemienowicz z Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego białostockiej komendy miejskiej, przewodnik dwóch psów służbowych. - Policjant to odpowiedzialny zawód. Praktycznie każdego dnia podczas interwencji musimy podejmować szybkie decyzje, od których zależy los drugiego człowieka. Musimy je podjąć niekiedy w ułamku sekundy.