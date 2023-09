Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2024 Łomży. Prezydent zachęca do wzięcia udziału w głosowaniu

Głosowanie w łomżyńskim Budżecie Obywatelskim wystartowało 19 września. Jest to już 11. edycja budżetu. Dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Działania, które są podejmowane przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Mam nadzieję, że 11 edycja również będzie udana. Już widać to chociażby po propozycjach, które zostały zgłoszone. Zadania są niezwykle ciekawe, interesujące, pomysłowe. Są to propozycje, które wpływają zarówno na rozwój infrastrukturalny Łomży jak też na działania, które są realizowane w naszym mieście - przekazał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.