Samorządowcy z terenu Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej wspierają przedsiębiorców z branży drzewnej

- Przemysł drzewny w naszym regionie jest jedną z wiodących branż. W najbliższej przyszłości może już nią nie być. Nie ma u nas przedstawicielstw wielkich koncernów z innych branż, tu nie lokują się zakłady dające tysiące miejsc pracy - można przeczytać w liście samorządowców, który kierują do Pauliny Hennig-Kloski, minister Klimatu i Środowiska. - Moratorium na pozyskiwanie surowca drzewnego bardzo mocno uderza w zasady ciągłości państwa, funkcjonowania naszych gmin i powiatów oraz społeczności lokalnych. Wmawia się bowiem ogółowi mieszkańców Polski, że w naszych lasach dzieją się rzeczy złe, że są zagrożone. A my tu z Puszczą żyjemy w symbiozie od setek lat. Ona istnieje dzięki naszym mieszkańcom, ich trosce o nią i ich ciężkiej pracy związanej z jej odnawianiem - przekonują w liście.

To odpowiedź samorządowców z terenu Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej na ograniczenia wyrębu przewidziane na 2024 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Dotyczy to niemal 100 tysięcy hektarów w całej Polsce. Jak mówią samorządowcy - globalnie, na razie, nie jest to jeszcze liczba ogromna. Jednak lokalnie oznacza bankructwo branży. Wstrzymanie wycinki najmocniej uderzyło w małe firmy, których jest blisko 500.