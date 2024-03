Sceny jak z horroru w szkolnym autobusie. Kierowca zatrzymywał się w polu po lalkę z wydłubanym okiem. Dzieci były przerażone dd

Kierowca zatrzymywał się w polu i do bagażnika wkładał elementy rozłożonej lalki. Miała wydłubane oko i była pobrudzona czymś, co przypominało krew. Takie sceny obserwowały dzieci, które codziennie dowoził do szkoły. 44-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut gróźb karalnych. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.