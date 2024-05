Ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie wybrać się w weekend 25 - 26 maja. 3 najlepsze trasy

Trasy nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 15°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 21% do 72%.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 sprawdzone ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: