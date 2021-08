Siemianówka. Włamał się do domku letniskowego i przyczepy kempingowej. Ukradł... 50 puszek piwa

Zgłoszenie o wyłamanych drzwiach do jednego z domków letniskowych w Siemianówce hajnowscy policjanci otrzymali w sobotę wieczorem. Jak ustalili mundurowi łupem złodzieja padło 20 puszek piwa. Okazało się, że włamywacz próbował również dostać się do dalszych pomieszczeń, o czym świadczyły liczne uszkodzenia kolejnych drzwi. Nie udało się, ale i tak straty oszacowane przez właściciela domku to około 1500 złotych, w tym 70 złotych za piwo.

Ustalenie podejrzanego o to przestępstwo zajęło policjantom niecałe dwie godziny. Działania mundurowych wspierał policyjny pies Leban z bielskiej jednostki, który doprowadził funkcjonariuszy do jednej z posesji w Siemianówce. Tam policjanci zatrzymali zaskoczonego 26-letniego "smakosza" piwa.