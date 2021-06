Siemiatycze. Dwa poważne wypadki w jednym powiecie. Pięć osób rannych

W czwartek godziny 7 dyżurny siemiatyckiej komendy otrzymał informacje o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu dróg pomiędzy miejscowościami Tolwin - Zurobice. W wyniku zdarzenia 74-letni kierowca Fiata oraz jego 75-letnia pasażerka zostali przetransportowani do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Droga całkowicie jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci.

Również po godzinie 7 doszło do wypadku na DW 693 (odcinek Baciki Bliższe - Siemiatycze). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-latka kierującą volkswagenem podczas manewru wyprzedzania busa, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Kierująca oraz dwóch pasażerów w wieku 16 i 17 lat zostało zabrani do szpitala. Ruch odbywa się wahadłowo.