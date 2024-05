Wypadek na drodze wojewódzkiej 692. Na trasie Dziadkowice - Drohiczyn volvo zderzyło się z ciągnikiem przewożącym gnojowicę

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 692 na trasie Dziadkowice - Drohiczyn. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego marki volvo z ciągnikiem rolniczym przewożącym gnojowicę.

Do kolizji doszło gdy kierowca ciągnika skręcał w polną drogę a kierujący Volvo go wyprzedzał. W skutek zdarzenia doszło do urwania zaworu w beczkowozie i wylania jego zawartości na pole. Policjanci będą prowadzić czynności wyjaśniające, kierujący ciągnikiem jest niepełnoletni - czytamy na portalu Siemiatycze 112.