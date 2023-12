Siemiatycze – Św. Góra Grabarka. Podpisano umowę na zaprojektowanie 7 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej dd

Powiat siemiatycki

Kolejny krok milowy, który przybliża nas do budowy ścieżki pieszo rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki. Dziś w siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jerzego Szawkało podpisał umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy trasy pieszo-rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki.