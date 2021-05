Święto "apostoła miłości" w Mostowlanach nad Świsłoczą

W czasie prześladowań chrześcijan za rządów cesarza Domicjana wezwano go do Rzymu i próbowano zabić - trucizna jednak nie podziałała, a z kotła z wrzącym olejem wyszedł nietknięty. Został zesłany na wyspę Patos, gdzie przy pomocy swego ucznia Prochora napisał „Apokalipsę”. Apostoł Jan jest autorem jednej z Ewangelii (czwartej według chronologii), trzech Listów apostolskich oraz wspomnianej „Apokalipsy”. W Cerkwi prawosławnej jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków, proszących o pomyślne wiatry i łowy oraz wiernych modlących się o pomyślność i zgodę rodziny. Na Podlasiu jest wiele świątyń, którym Św. Jan Apostoł patronuje, prócz cerkwi w Mostowlanach są to obiekty w: Augustowie, Białymstoku, Dąbrowie Białostockiej, Supraślu, Odrynkach, Chrabołach, Jelonce, Nowoberezowie i Połowcach.

Mostowlany początkowo nazywane były Królowym Mostem i prawdopodobnie były własnością królewską. Od XVII w. są wsią szlachecką nad Świsłoczą, pierwotna i współczesna nazwa pochodzi najpewniej od mostu na rzece. Wieś była ważnym punktem na drogach z Grodna i Wołkowyska do Korony, wg źródeł wynika, że pod koniec XVI w. istniała tu drewniana cerkiewka (parafia Jałówka). Po unii brzeskiej wiernych siłą nawracano na uniatyzm co zakończyło się śmiercią wielu mieszkańców. W 1839 w Mostowlanach istniała już samodzielna parafia, która powróciła do prawosławia. Cerkiew wybudowana w 1791 spłonęła około 1840, parafianie wybudowali tymczasową cerkiew, a na początku lat 60-tych XIX wieku cerkiew p.w. Św. Jana Teologa została gruntownie wyremontowana. Pod koniec XIX wieku parafia składała się z 11 wiosek i należało do niej ponad 3200 wiernych. W 1905 r. do cerkwi dobudowano kruchtę z wieżą-dzwonnicą. W 1915 w wyniku bieżeństwa wielu ludzi opuściło swoje domy, jeśli komuś udało się wrócić to było to w 1919 roku.