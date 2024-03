Ustawa odorowa. Jak rozwiązać problem przemysłowej hodowli zwierząt? Poznaj opinie podlaskich polityków

- Stoimy na stanowisku, że obecny stan zawiera zbyt wiele luk, które wymagają doprecyzowania. Podstawowym problemem jest brak definicji tego rodzaju budowli. Według obecnego stanu prawnego budynki przemysłowego chowu posiadają taki sam status jak zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, mimo że skala i emisyjność na otoczenie tych obiektów jest zupełnie różna - podkreśla Łukasz Nazarko z PL 2050.

Wydaje się , że najbardziej liberalne stanowisko zajmuje Zbigniew Kasperczuk, pełnomocnik Konfederacji w województwie podlaskim. Przypomina, że uciążliwe zapachy na wsi były od zawsze i są w pełni naturalne. Nie widzi zatem konieczności dodatkowego regulowania tych kwestii pod dyktando przybyszów z miasta.

- Jesteśmy przeciwnikami przepisów, które miałby rolnictwo ograniczać z powodu, który jest naturalną konsekwencją produkcji rolnej. Jeśli to zabudowania przesuwają się do gospodarstw, to tym bardziej nie widzę możliwości karania za to rolników, którzy chcą się rozwijać. - alarmuje Kasperczuk