W Podlaskiem przybywa upadłości konsumenckich. Kim są najwięksi dłużnicy w regionie i ile muszą oddać? [zdjęcia] Opr. Andrzej Matys

Po latach przewagi kobiet, w tym roku upadłość konsumencką ogłasza więcej mężczyzn. Nie zmienia się natomiast to, że bankrutujących ciągle przybywa. W Polsce, po pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku jest ich już ponad 7,4 tys. Do końca maja w Podlaskiem bankructwo ogłosiły już 242 osoby, podczas gdy w całym 2020 roku - 404. To oznacza, że tegoroczna skala upadłości konsumenckich będzie większa.