Wędkowanie w Narewce – o złotą rybkę! Ojciec z synem to znakomity duet (zdjęcia)

W zawodach o tzw. „złotą rybkę” w minioną niedzielę wystartowało 13 męskich duetów (w składzie ojciec + syn), które swoją wędkarską przygodę rozpoczęły od zarzucenia przynęty. Zachmurzone niebo nie wróżyło przyjaznej pogody i pożądanych zdobyczy w wiaderkach. Jednak uczestnicy zawodów wędkarskich w ciągu dwóch godzin wędkowania nie zwracali uwagi na pogodę (pojawiło się też słońce).

Po zakończeniu rywalizacji komisja konkursowa oceniła rezultaty połowów. Okazało się, że niektórym sprzyjało szczęście i zdołali złowić nawet ponad 50 rybek.

Co prawda nikomu nie udało się złowić tej wyjątkowej - „złotej”, która mogłaby spełnić każde życzenie, za to tych mieniących się wszystkimi odcieniami srebra było sporo. Ich właściciele zdecydowali się jednak na darowanie im życia i wypuścili z powrotem do wody, aby móc się z nimi spotkać ponownie na kolejnych zawodach.