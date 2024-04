Wiosenne targi ogrodnicze w Szepietowie. Rozpocznij sezon ogrodniczy z PODR Szepietowo

Wiosenne targi ogrodnicze PODR Szepietowo

Targi Ogrodnicze to doskonała okazja do zakupu roślin, nasion, narzędzi ogrodniczych oraz dekoracji do ogrodu. Na terenach wystawowych będzie można znaleźć wielu producentów i sprzedawców, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie pielęgnacji roślin. Dla miłośników ogrodnictwa to prawdziwe źródło inspiracji i możliwości poszerzenia swojej wiedzy na temat uprawy roślin.