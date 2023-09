14 projektów z miasta i gminy Sokółka powalczy o pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do wzięcia jest 300 tysięcy złotych

Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2023r. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów, do wyczerpania budżetu.

To już trzecia edycja budżetu obywatelskiego w gminie Sokółka. W poprzednich edycjach do realizacji zakwalifikowały się m.in. takie działania jak dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stworzenie eko muralu w Sokółce, remont remizy i klubu wiejskiego w Starej Rozedrance czy zakup wodnego toru przeszkód do Ośrodka Sportu i Rekreacji.