Bocznica kolejowa w Bielsku Podlaskim zamknięta, bo sąsiadom przeszkadzał hałas. Firmy wydadzą ogromne pieniądze na dodatkowy transport

Podlaska Izba Rolnicza pomaga wypełniać wnioski o pieniądze za mleko dostarczone do SM Bielmlek

Około 800 rolników nie otrzymało zaległych wypłat za mleko dostarczone do Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek w Bielsku Podlaskim. Podlaska Izba Rolnicza pomaga wypełniać wnioski o wierzytelność wobec upadłego Bielmleku. Do syndyka upadłej spółdzielni wpływa dziennie po 30-40 zgłoszeń od rolników. Wierzytelności można zgłaszać tylko do 18 kwietnia.