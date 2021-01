Budowa Rail Baltiki opóźnia się przez zimową pogodę. Podróżnych czekają utrudnienia

PKP Polskie Linie Kolejowe modernizują linię kolejową z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew-Białystok (wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł). Ma być gotowy w lipcu 2023 roku. W tym czasie zmodernizowanych zostanie łącznie 6 stacji i 12 przystanków, co pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze podróże do stolicy - w 1,5 godziny.

Pomiędzy stacją Białystok Starosielce i przystankiem Białystok Nowe Miasto powstaje obecnie nowa łącznica kolejowa. Na szlaku między Czyżewem a Szepietowem wymienianych jest kilkanaście kilometrów toru. Przygotowywane są drogi dojazdowe w sąsiedztwie linii kolejowej. Kolejny etap robót zaczął się 16 stycznia i miał skończyć do poniedziałku 25 stycznia. Tak się jednak nie stało.