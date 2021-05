Były nieprawidłowości przy przetargach w Biebrzańskim Parku Narodowym? Tak uważa NIK. Prokuratura wszczęła śledztwo

Zawiadomienie do prokuratury to efekt kontroli NIK w 2020 r. Dotyczyła gospodarowania gruntami rolnymi skarbu państwa na obszarach parków narodowych. Izba stwierdziła nieprawidłowości w sześciu na siedem PN. To m.in. niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu.

Izba skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura w Grajewie wszczęła śledztwo w kierunku ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez członków komisji przetargowej.

- Postępowanie zostało wszczęte 19 marca 2021 r. i wciąż pozostaje w toku. Nadal gromadzony jest materiał dowodowy w postaci m.in. dokumentacji przetargowej - mówi Bogusław Dereszewski, Prokurator Rejonowy w Grajewie. Na ten moment nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Były dyrektor złożył na razie tylko zeznania na policji w charakterze świadka. Nie zgadza się ze stwierdzeniami pokontrolnymi NIK.

- To szukanie dziury w całym. Wszystko przebiegło prawidłowo. Dwóch rolników chciało startować do przetargu. Jeden do organizowanego w poniedziałek, drugi w środę. Oświadczenia, że spełniają wymogi (że wpłacili wadium, że zagospodarują biomasę w odpowiedni sposób) i mogą przystąpić do licytacji publicznej, włożyli do jednej koperty. Były to oświadczenia, podkreślam, a nie oferty, gdyż był to przetarg ustny. Komisja zastanawiała się czy ich dopuścić. Uznałem, że nic się wielkiego nie stało. To tak, jakby włożyć do jednej koperty pocztówkę dla babci z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Wielki skandal - ironizuje Andrzej Grygoruk, ówczesny dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego. - Panowie byli jedynymi uczestnikami licytacji w 8 z 10 kompleksów i gdyby ich nie dopuszczono do licytacji Park straciłby przynajmniej roczne przychody w wysokości 31.794 zł.