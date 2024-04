Protest rolników 2024. Rolnicy z regionu 4 kwietnia spotkali się z posłami z Suwałk. Wręczyli im żółte kartki

Kilkudziesięciu rolników z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego protestowało pod biurami posłów z Suwałk. Przedstawili swoje postulaty Jarosławowi Zielińskiemu oraz Jackowi Niedźwiedzkiemu.

- Zebraliśmy się tutaj jako rolnicy z Suwalszczyzny, aby wyrazić swój ostateczny już sprzeciw przeciwko temu, że posłowie nic nie robią w naszym kierunku. Od lutego stoimy na drogach, protestujemy. Nie mamy już sił, za chwilę mamy zasiewy i musimy wyjechać na nasze pola. My chcemy normalnie funkcjonować i przekazać naszym dzieciom gospodarstwa, tak jak przekazali nam je nasi rodzice. Chcemy produkować zdrową, Polską żywność. To co się dzieje przy założeniach Zielonego Ładu, to jest dramat - mówili rolnicy pod biurami posłów. - My nie chcemy jałmużny, dopłat, my chcemy móc samemu zarobić na nasze wypłaty. Pozwólcie nam na to - apelowali.