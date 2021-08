Dobrzyniówka. Rodzicie i nauczyciele sami remontują budynek szkoły (zdjęcia, wideo)

Po gminie Brańsk, gdzie wójt postanowił sam remontować okoliczne drogi, w województwie podlaskim pojawił się kolejny, tym razem społeczny przykład lokalnej samodzielności.

Wiekowy budynek Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce już od dawna wymaga remontów. Lecz pieniędzy na działanie zawsze było za mało. Dyrektor szkoły i mamy z rady rodziców postanowiły jednak, że niełatwa sytuacja finansowa placówki nie stanie im na przeszkodzie w walce o to, by dzieci uczyły się w lepszych warunkach.

- Doszłyśmy do wniosku, że niektóre remonty możemy zrobić same, własnymi siłami. Co prawda nie miałyśmy konserwatora, nie miałyśmy pieniędzy, ale miałyśmy za to dużo chęci i zapału – wspomina Beata Przymierska, dyrektor szkoły.