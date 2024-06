Granica polsko-białoruska. Więcej policjantów i dodatkowy sprzęt

Wczoraj (4.06) na granicę udały się policyjne oddziały prewencji. Dodatkowe siły to ponad 250 policjantów, obecnie w pasie granicznym przy granicy z Białorusią mamy więc 370 funkcjonariuszy. Udały się tam oddziały prewencji z Gdańska, Gorzowa, Krakowa, Olsztyna, Szczecina i Wrocławia - informuje rzeczniczka KGP mł. insp. Katarzyna Nowak.

w tym armatki wodne,

oświetlacz

i tzw. gigantofony

- Te oddziały zostały tam zadysponowane przede wszystkim do tego, żeby szkolić zarówno wojsko jak i strażników granicznych do działań w oddziałach zwartych. Jako policja mamy tutaj olbrzymie doświadczenie - zaznaczyła Nowak.

Szkolenia mają się odbyć na terenie oddziału prewencji policji w Białymstoku.

Rzeczniczka poinformowała, że już pierwszego dnia działań doszło do trzech incydentów. Pierwszy miał miejsce we wtorek (4.06) ok. godz. 20, kiedy policjanci wsparli funkcjonariuszy SG podczas próby siłowego przekroczenia granicy. Użyto ręcznego miotacza gazu. Nikomu nic się nie stało, a próbę przekroczenia granicy udało się udaremnić.

Kolejny atak miał miejsce w środę (5.06) o godz. 5.30 rano. Podczas ataku uszkodzone zostały dwa mercedesy sprintery olsztyńskiej policji. Wskutek obrzucania radiowozów kamieniami uszkodzone zostały dachy i drzwi samochodów. Policjantom nic się nie stało.