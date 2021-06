Jeńki. Zabójstwo dwójki dzieci z 1989 r. Sąd prawomocnie umorzył postępowanie wobec podejrzewanego kuzyna

Formalnie nigdy nie było zarzutów, ani aktu oskarżenia. Prokuratura wysłała materiały ze śledztwa z zebranymi - jak uważała - dowodami winy K. do sądu rodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem. Nawet jeśli sąd rodzinny uznałby, że mężczyzna dokonał zabójstwa, i tak nie wysłałby go za kratki. Przepisy pozwalały sądowi rodzinnemu – w najsurowszym wypadku – umieścić winnego w zakładzie poprawczym. A tam mogą trafić tylko osoby do 21. roku życia.

Tak czy inaczej, choć sąd rodzinny wydał postanowienie o wszczęciu postępowania, sprawą zabójstwa w Jeńkach (gm. Sokoły) nie chciał się zająć. Uznał, że Dariusz K. jest dorosły, więc SR nie może podejmować wobec niego żadnych czynności. Akta przekazał do wydziału karnego Sądu Okręgowego w Łomży. Ten pod koniec kwietnia br. nie badał winy podejrzewanego mieszkańca Jeniek, ale uznał, że postępowanie karne nie jest dopuszczalne - z powodu braku podstaw prawnych do pociągnięcia mężczyzny do odpowiedzialności karnej. W Polsce nie karze się osoby dorosłej za czyny, które popełniła będąc dzieckiem (poniżej 15. roku życia), nawet za tak poważne zbrodnie. Sprawa została umorzona.