Łomżyńska Karta Mieszkańca. Nabór wniosków startuje 6 maja. Co będzie można zyskać wyrabiając kartę?

Cele Łomżyńskiej Karty Mieszkańca

Głównym celem systemu „Łomżyńskiej Karta Mieszkańca” skierowanego do mieszkańców Łomży jest umocnienie i integracja społeczeństwa lokalnego i promocja samorządu miejskiego. Zadanie ma także na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych, oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej poprzez wdrożenie systemu ulg i zniżek za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto i inne podmioty. Łomżyńska Karta Mieszkańca ma umożliwić mieszkańcom Łomży korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz jednostek i spółek z większościowym udziałem miasta. ŁKM ma również umożliwić również korzystanie ze zniżek oferowanych przez partnerów komercyjnych, którzy będą zainteresowani udzielaniem takich zniżek posiadaczom karty.

Kto może otrzymał Łomżyńską Kartę Mieszkańca?

Kartę może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która rozlicza podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Łomży, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie Miasta Łomża albo zamieszkuje na terenie miasta w przypadku braku ustawowego obowiązku rozliczania podatku PIT. Osoba uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować także o wydanie karty w imieniu dzieci od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, dzieci do ukończenia 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica, kontynuujących naukę lub studia do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji oraz osób powyżej 18 roku życia bez ograniczenia wieku w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.