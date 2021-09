Mały Płock. Podejrzany o kradzież paliwa na stacji benzynowej wpadł przez policyjny dozór. Miał przy sobie narkotyki (wideo)

Do kradzieży paliwa na stacji benzynowej pod Małym Płockiem (pow. kolneński) doszło na początku sierpnia. Na przekazanym policjantom nagraniu z kamer monitoringu widać jak młody mężczyzna tankuje paliwo do kanistrów i do samochodu, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Sprawca po zatankowaniu nie poszedł zapłacić, tylko wsiadł za kierownicę i odjechał.

Ten sam mężczyzna miał się dopuścić kolejnej kradzieży pod koniec zeszłego miesiąca. Wtedy łupem podejrzanego padła podobna ilość paliwa.

- W tym przypadku samochód, którym przyjechał miał założone skradzione w połowie sierpnia tablice rejestracyjne. Jak ustalili policjanci pochodziły one z zaparkowanego na kolneńskim osiedlu pojazdu - podaje sierż. Ewa Zabłocka z Komendy Powiatowej w Kolnie.