Kolno. Dynamiczny pościg za poszukiwanym. Próbował zepchnąć radiowóz, kilkanaście kilometrów uciekał bez dwóch opon (zdjęcia, wideo) Izabela Krzewska

Po zatrzymaniu uciekiniera w okolicy miejscowości Zabiele, okazało się, że kierowca audi nie dość, że był pijany, jechał mając sądowy zakaz, to miał przy sobie narkotyki i zaległy wyrok więzienia do odbycia za ich posiadanie. 32-latek odpowie też za próbę potrącenia policjanta. Na razie trafił do aresztu.