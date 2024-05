Mamy sześciu nowych diakonów w diecezji ełckiej. Ślubowali życie w celibacie

Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem święceń. Kandydaci do kapłaństwa, otrzymując diakonat, wchodzą w bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. Każdy nowo wyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Diakon jest powołany, by służyć biskupowi i prezbiterom.