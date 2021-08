Nie wszyscy mieszkańcy Bielska Podlaskiego i gminy pozbędą się azbestu

- Szacujemy, że około 60-70 wniosków zostanie załatwionych w tym roku dzięki tej dotacji, konkretna liczba będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Planujemy rozpoczęcie realizacji zadania 1 września. Potrwa ono do 15 października. Dzięki temu z przestrzeni miasta zniknie około 130 ton azbestu - stwierdził Jarosław Borowski, burmistrz Bielska Podlaskiego na swoim profilu na Facebooku.

Gminie Bielsk Podlaski w tym roku przypadło mniej pieniędzy w porównaniu do roku ubiegłego – aż o 20 tys. zł. Wnioskowano o dotację w wysokości 85 266 zł (to koszt odbioru 281 ton azbestu z 97 nieruchomości). Tak więc szkodliwe wyroby z azbestem zostaną odebrane od ok. 30 osób.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miasta i gminy otrzymały ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dużo mniejsze pieniądze na usuwanie wyrobów zawierających azbest w porównaniu do potrzeb. Miasto Bielsk Podlaski wnioskowało o 50 tys. zł, a otrzymało tylko 9 299 zł. Azbest został zabrany od osób zakwalifikowanych do pierwszego stopnia pilności, czyli chodzi o sytuacje, w których azbest (głównie eternit), trzeba było usunąć jak najszybciej.