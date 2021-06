Obiad na upały 2021. Co jeść, gdy jest gorąco? Pomysły i przepisy na obiad na upały [17.06.2021]

Ale upały! W temperatury takie, z jakimi mamy do czynienia, czasami trudno o apetyt. Coś jeść, gdy jest gorąco, jednak trzeba. Jaki będzie najlepszy obiad na upały, który nie tylko lekko zjemy, lecz również dostarczy nam niezbędnych składników odżywczych?

Sprawdźcie, co najlepiej jeść w trakcie upałów. Pomimo, że w trakcie wysokich temperatur apetyt może nie dopisywać, nie należy zapominać o dostarczaniu sobie witamin i mikroelementów wraz z pożywieniem.

Sprawdź nasze pomysły na to, co jeść, gdy jest gorąco. Pomysły i propozycje posiłków na lato składają się głównie ze świeżych warzyw i owoców, lekkiego mięsa oraz nabiału. Zbawienna może także okazać się zupa-chłodnik.

Obiad na upały - przepisy, pomysły, propozycje posiłków. Co jeść, gdy jest gorąco?

Okres letni jest tym, w którym możemy korzystać z dobrodziejstw natury. Do wyboru mamy masę świeżych, zdrowych warzyw oraz owoców dostępnych w każdym sklepie i cenie niższej, niż jesienią czy zimą. Warto wzbogacić swoją kuchnię o te cenne źródła witamin, mikro oraz makroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu oraz nabierania odporności, która przyda się zimą. Powinniśmy także wiedzieć, że niektóre składniki potrafią skutecznie chronić nas przed niechcianymi konsekwencjami wysokich temperatur oraz przebywania na słońcu.

Obiad na upały. Co jeść, gdy jest gorąco? TOP10 posiłków na lato i upalne dni

Obiad na upały to jedno, powinnaś jednak pamiętać o produktach, które są idealne na lato. Przede wszystkim ważny jest, by się nawadniać! Pamiętaj, że podczas wysokich temperatur tracimy dużo wody, a ta odpowiada za termoregulację naszego organizmu, chroniąc przed jego przegrzaniem. Odgrywa to istotną rolę chociażby w przypadku udarów słonecznych! Oto TOP 10 rzeczy, które jeść, gdy jest gorąco: