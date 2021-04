PKS Nova przywraca połączenia z Białegostoku do Gdańska. Autobusy będą też częściej jeździły do Łap

Od 30 kwietnia wznowione zostaną połączenia na linii Białystok - Gdańsk. Kursy będą się odbywać w weekendy. W piątki, soboty i niedziele pojedziemy z Białegostoku do Gdańska o godzinie 6:05. Natomiast w soboty, niedziele i poniedziałki będzie możliwy przejazd z Gdańska do Białegostoku o godzinie 9:20. Podróż trwa około dziewięciu godzin. Standardowa cena biletu na tej trasie to 74 zł. Na tym połączeniu występują jednak ulgi, między innymi: dla emerytów (80 proc.), studencka (30 proc.) i dla dzieci do 6 lat (30 proc.).