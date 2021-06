Podlaskie. "Księża nie biorą się z księżyca". Dramatycznie niska liczba nowych święceń kapłańskich Izabela Krzewska

Kryzys powołań, niż demograficzny, afery w Kościele - to przypuszczalne powody spadającej liczby chętnych do założenia sutanny. Od początku roku w czterech diecezjach funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego święcenia prezbiteriatu przyjęło zaledwie 12 diakonów. Jakie to będzie miało konsekwencje?