Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły

Miody z terenów Zielonych Płuc Polski

Miód uchodzi za jeden z najbardziej odżywczych produktów spożywczych. Ten wytwarzany przez pszczoły smakołyk znany jest od tysiącleci i zawsze ceniono go za walory:

Podlaskie miody cieszą się znakomita reputacją ze względu na to, że wytwarzane są w pasiekach umiejscowionych na terenie Zielonych Płuc Polski. Brak przemysłu, intensywnej produkcji rolnej i szlaków transportowych to idealne warunki do działalności pszczelarskiej.