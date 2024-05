Prasówka 10.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta”?

Prasówka 10.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Pijany kajakarz wpadł do rzeki Pisa w pow. kolneńskim i zaginął. Znajomi podnieśli alarm. Teraz wszyscy mają kłopoty Dramatyczne zgłoszenie odebrali policjanci. Kajakarz miał wpaść do rzeki Pisa i zaginąć. Doszło do tego podczas spływu. Okazało się, że 25-latek nie wpadł do wody, tylko wskoczył, bo pokłócił się z dziewczyną. Mało tego, miał 2,5 promila, a pozostali uczestnicy też byli pijani. Wszyscy odpowiedzą przed sądem.

📢 Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

Prasówka 10.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narkotyki w Łomży. 27-latka wpadła z marihuaną po tym, jak uciekła z taksówki nie płacąc za kurs Policjanci z łomżyńskiej patrolówki zatrzymali kobietę, która miała przy sobie narkotyki. Wcześniej 27-latka uciekła z taksówki nie płacąc za kurs 55 zł. W chwili zatrzymania miała blisko 2 promile. Za kurs się rozliczyła, teraz rozliczą ją policjanci. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzut posiadania środków odurzających. Grozi za to kara do 3 lat więzienia.

📢 Czyżew na trasie II Rajdu Nadbużańskiego. W wydarzeniu weźmie udział 75 załóg. Rajd to raj dla miłośników zabytkowych samochodów W sobotę wystartuje II Rajd Nadbużański, który stanowi III rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM oraz I rundę Turystycznego Pucharu 126p. Na trasie rajdu znajdzie się Czyżew. W wydarzeniu weźmie udział 75 załóg. Na przystanku w Czyżewie będzie można zobaczyć m.in. przedwojennego Opla P4, Citroena Traction Avant, Lancię Fulvia. Cadillac’a Eldorado czy Dodge’a Charger. 📢 Jak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień? Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 9.05.2024 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" rozpocznie się w poniedziałek. Zobacz szczegółowy program Już 13 maja rozpocznie się 43. Międzynarodowy Festiwal "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej". Przez dwa dni przesłuchań konkursowych usłyszymy 26 chórów, organizatorzy zaplanowali także wiele dodatkowych wydarzeń - wystawy i sesję naukową. Przesłuchania konkursowe oraz koncert inauguracyjny i galowy są otwarte dla publiczności. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Podlaskie skarbówki sprzedają auta. W ofercie bardzo tanie samochody osobowe i busy W kolejnych licytacjach podlaskich urzędów skarbowych będzie można kupić kilka ciekawych aut. Szczególnie samochody oferowane na sprzedaż "z wolnej ręki" są bardzo tanie. Przedstawiamy ceny i zdjęcia aut z podlaskich skarbówek

📢 Zapachowe wspomnienia PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment pozostał do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Wiosna w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Owce zostały ostrzyżone Wiosna w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu to czas prac sezonowych. Pracownicy zadbali też o mieszkanki skansenu - hodowane owce wrzosówki. Zwierzęta zostały ostrzyżone i przygotowane na nadchodzące cieplejsze dni.

📢 Katastrofa w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. Od tych zdarzeń mija ponad trzydzieści lat Dokładnie 37 lat temu, 9 maja 1987 roku, samolot IŁ-62M „Kościuszko” PLL LOT leciał do Nowego Jorku z Warszawy. Niestety doszło do awarii silników. Samolot rozbił się w lesie Kabackim, nikt nie przeżył. Publikujemy archiwalne zdjęcia oraz aktualne zdjęcia z miejsca tragicznych zdarzeń. Poniżej znajdziecie też zapis rozmowy pilotów.

📢 Strzelanina w szkole w Łomży. 16-latek, który miał postrzelić kolegę z broni pneumatycznej, trafi do ośrodka wychowawczego Na trzy miesiące trafi do okręgowego ośrodka wychowawczego 16-latek, który na początku tygodnia postrzelił z broni pneumatycznej ucznia jednej ze szkół średnich w Łomży. Tak zdecydował w środę (8.05) sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło podczas nieobecności nauczyciela w klasie. Ten wątek zbada komisja dyscyplinarna przy wojewodzie.

📢 Agresywni cudzoziemcy na polsko-białoruskiej granicy. Chcieli zniszczyć i podpalili polski znak graniczny. Zobacz nagranie Grupa cudzoziemców znajdujących się po stronie białoruskiej próbowała zniszczyć polski znak graniczny - podpalili go płonącym patykiem. Pogranicznicy ugasili ogień. Zobacz nagranie. 📢 Podlaski sejmik. Dwie osoby pracowały na to, by dwie osoby zmieniły zdanie, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc Jak wiadomo, kwietniowe wybory do sejmiku województwa podlaskiego wygrało PiS zdobywając 15 mandatów, o jeden za mało, by rządzić. Ten jeden ma Stanisław Derehajło z Konfederacji, o poparcie, którego - według różnych prognoz i opinii - miało zabiegać zarówno PiS, jak i koalicja KO-Trzecia Droga, która dysponowała 14 mandatami. Tymczasem...

📢 Oglądają operacje na żywo, by uczyć się tajników chirurgii laparoskopowej Od ośmiu do nawet 10 operacji laparoskopowych w ciągu dwóch dni przeprowadzą chirurdzy z USK. Ich pracy – w ramach warsztatów, przyglądają się studenci medycyny i lekarze z innych ośrodków. 📢 Nowi funkcjonariusze podlaskiej policji złożyli ślubowanie. 10 kobiet i 19 mężczyzn będzie służyć w kilku komendach w całym województwie 29 nowych policjantów (10 kobiet i 19 mężczyzn) wstąpiło w szeregi podlaskiej policji. W środę (8 maja) złożyli uroczyste ślubowanie. Po szkoleniu będą służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, trafią także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem. 📢 Pierwsza sesja Rady Powiatu Monieckiego. Jest nowy-stary zarząd. Starosta i wicestarosta zamienili się miejscami Dotychczasowy starosta Błażej Buńkowski został wicestarostą, a starostą jego była zastępczyni - Joanna Kitlas (jednym głosem zwyciężyła z kandydatem PiS Krzysztofem Szaciło). Oboje startowali z KWW BMN Aktywny Samorząd, który w 15-osobowej Radzie zdobył najwięcej, bo 6 mandatów. Przewodniczącym pozostaje Dariusz Jaworowski (KWW CHPS), którego rajcy poparli jednogłośnie.

📢 Oszustwo "na amerykańskiego żołnierza". 43-latka z regionu nabrała się na historię wojskowego George'a na misji w Jemenie Miał na imię George, stacjonował na misji w Jemenie. Podlasiankę zaczepił na portalu społecznościowym. Na znajomość trwała niespełna rok i skończyła się dla 43-latki nie tylko zawodem miłosnym, ale też stratą dużej sumy pieniędzy. Bo rzekomy amerykański żołnierz okazał się oszustem, który - dzięki zgrabnym kłamstwom - wyłudził od kobiety blisko 80 tys. zł 📢 XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Ponad tysiąc osób przeszło ulicami miasta To już 22. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. W tegorocznej edycji ulicami miasta przeszło ponad tysiąc osób - nie tylko tych z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów oraz wszystkich, których ich los nie jest obojętny.

📢 Rosyjski żołnierz zatrzymany w Polsce po przekroczeniu białoruskiej granicy. Straż Graniczna wykonuje czynności administracyjne Straż Graniczna nie udziela na razie szczegółowych informacji dotyczących zatrzymania po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią w Podlaskiem 41-letniego obywatela Rosji, dezertera z rosyjskiej armii, który miał przy sobie aktualne dokumenty wojskowe. 📢 Żarnowo Cup, czyli regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody już w najbliższy weekend Stadnina koni w Żarnowie Pierwszym, koło Augustowa, organizuje regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend - 11-12 maja. Organizatorem Żarnowo CUP jest Klub Jeździecki Żarnowo i jak zapewnia zbliżające się dwa dni będą wypełnione wieloma atrakcjami. 📢 Matura 2024 język polski – odpowiedzi i arkusz CKE na poziomie podstawowym. Sprawdź przykładowe rozwiązanie egzaminu Matura 2024 z języka polskiego odbyła się 7 maja. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE wraz z odpowiedziami. Abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowania maturalnego: pierwszy dotyczył buntu i jego konsekwencji dla człowieka, natomiast drugi tego, jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. Czy matura z polskiego była trudna? Sprawdź przykładowe odpowiedzi do zadań.

📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Zaginieni z województwa podlaskiego. Tych osób poszukuje policja. Zobacz zdjęcia i rysopisy, dane z 18.04.2024 W całej Polsce co roku ginie kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich - także z województwa podlaskiego. Zaginieni są poszukiwani przez bliskich, policję czy Fundację ITAKA. Prezentujemy aktualną z 18.04.2024 listę osób zaginionych z Podlaskiego poszukiwanych przez KWP Białystok.

📢 Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia Trwa budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Trzykilometrowy odcinek połączy S19 z drogą krajową nr 66. Z tygodnia na tydzień widać postępy prac budowlanych. Jak wygląda teren budowy i co się zmieniło? Zobacz najnowsze zdjęcia. 📢 Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę We wtorek (7.05) Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie województwa. 30 radnych VII kadencji najpierw złożyło ślubowanie, a potem wybrało nowego przewodniczącego sejmiku, nowego marszałka i nowy zarząd województwa. Wszystko wzięli samorządowcy z KO i Trzeciej Drogi wspierani przez dwoje radnych niezrzeszonych. 📢 Rozpoczęcie III sezonu motocyklowego 2024 w Siemiatyczach. Była parada i atrakcje dla uczestników To kolejne rozpoczęcie sezonu motocyklowego w naszym regionie. Tym razem fani dwóch kółek wystartowali na swych ryczących maszynach w Siemiatyczach.

📢 Słynne Kiermusy kolejny raz wystawione na sprzedaż. W ofercie Dworek nad Łąkami, Karczma Rzym, Spa za kilka milionów zł Po raz kolejny właściciele wystawiają słynne Kiermusy na sprzedaż. To prócz Dworku nad Łąkami, także Karczma Rzym, czworaki czy Spa. Osadę można kupić za prawie 7 milionów złotych. 📢 Pogrzeb prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOl Janusza Kochana We wtorek, 7 maja pożegnaliśmy Janusza Kochana prezesa Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowca, radnego w latach 2002 - 2014, a przez dwie kadencje wiceprzewodniczącego Rady Miasta Białegostoku. Na mszę św. żałobną do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Karakulach przybyło całe środowisko sportowe regionu, jak również przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, samorządowcy. 📢 Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę Łukasz Prokorym z Platformy Obywatelskiej został wybrany marszałkiem województwa. Przewodniczącym sejmiku województwa podlaskiego został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość straciło władze w województwie podlaskim.

📢 Strzelanina w szkole w Łomży. Uczeń postrzelony z broni pneumatycznej. 16-latek zatrzymany w izbie dziecka. Nowe fakty Sąd rodzinny zdecyduje o losie 16-latka, który strzelał z wiatrówki w klasie, a potem z okna do innego ucznia na boisku. 15-latek został ranny w nogę i głowę, skąd lekarze usunęli śrut. Policja ustala okoliczności poniedziałkowego zdarzenia przy ul. Przykoszarowej. Strzelec został zatrzymany. Przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. 📢 Pierwsza matura unieważniona. Zdający zamieścił arkusz w internecie. Konsekwencje są poważne Dziś maturzyści mierzyli się z pierwszym egzaminem dojrzałości. Tematy wypracowań oraz poszczególne strony arkusza pojawiły się w mediach społecznościowych przed czasem, już ok. godz. 10.00. Szef CKE przekazał, że matura osoby, która wniosła na salę egzaminacyjną telefon komórkowy i wykonała zdjęcia arkusza z języka polskiego, została unieważniona.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. Mieszkańcy kilku podlaskich miejscowości zobaczą przedpremierowo najnowszą część kultowej serii W Supraślu, Tykocinie, Łomży i Brańsku odbędą się pokazy filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy podlaskich miejscowości zobaczą produkcję kilka miesięcy przed październikową premierą. 📢 Nene i Pululu: Musimy zachować spokój. Mamy wszystko w swoich rękach Jagiellonia Białystok przegrała ostatni mecz ze Stalą Mielec 2:3. Śląsk Wrocław zbliżył się na dwa punkty. Ale to Jagiellonia wciąż jest liderem i jest najbliżej tytułu mistrzowskiego. Piłkarze Jagiellonii Nene i Afimico Pululu wiedzą, że wszystko mają w swoich rękach. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 692. Na trasie Dziadkowice - Drohiczyn volvo zderzyło się z ciągnikiem przewożącym gnojowicę Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu, około godziny 13 w okolicach miejscowości Sytki w powiecie siemiatyckim. Osobowe volvo zderzyło się z ciągnikiem przewożącym gnojowicę. Zawartość beczkowozu wylała się na samochód oraz okoliczne pole. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Podlaskie miody. Najlepsze tradycyjne wyroby pszczelarskie. Gdzie je kupić i jak zamówić? Oni nie "chrzczą" miodu i kochają pszczoły Podlaskie miody cieszą się dużym uznaniem wśród miłośników tego słodkiego rarytasu. Lipowe, gryczane, wielokwiatowe, mniszkowe czy malinowe - wybór jest ogromny. Które są tradycyjne, "niechrzczone" i wytwarzane z pasji i miłości do pszczół? Zobacz zestawienie podlaskich producentów miodu i produktów pszczelarskich, którzy spełniają rygorystyczne normy.

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Mońkach. Przegrupowanie sił i zmiana prezydium. Zobacz relację Burmistrz i 15 radnych odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. W poniedziałek (6.05) odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Mońkach. Nowym przewodniczącym rady został Wojciech Niedziołko z KWW BMN Aktywny Samorząd. W radzie doszło do przegrupowania sił. 📢 X Otwarcie sezonu motocyklowego Szczuczyn 2024. Setki motocyklistów opanowały miasto. Był piknik i atrakcje dla najmłodszych Setki motocykli, ryk silników - to wszystko działo się w niedzielę w Szczuczynie, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego. Kawalkada jednośladów przejechała przez miasto. 📢 Legendarne samochody z okresu PRL. Maluchy, Duże Fiaty, Polonezy, Nysy, Trabanty. Kiedyś podstawa motoryzacji, dziś gratka dla kolekcjonerów Polonez, Maluch, Duży Fiat, Nysa, Syrena... to samochody powszechnie spotykane na ulicach Polski w okresie PRL. Wspomniane auta stanowiły często podstawę transportu. Obecnie pojazdy stanowią nie lada gratkę dla koneserów zabytkowych samochodów. Wielu kierowców swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe samochody z okresu PRL-u.

📢 Slow life po podlasku. Zwykły, wiosenny dzień na podlaskiej wsi 20 lat temu Pływające krowy, nieśpieszny wypad na ryby i długie rozmowy na ławeczkach przed domem. Takie podlaskie znamy bardzo dobrze. Tutaj czas płynie jakby wolniej. Zupełnie niechcący mieszkańcy regionu wyprzedzili obowiązujące dziś trendy mówiące, że należy cenić swój czas i z wieloma rzeczami się nie spieszyć. Zobaczcie jak wyglądał zwykły wiosenny dzień w naszym regionie 20 lat temu. Czy naprawdę tak wiele się zmieniło?

📢 Mamy sześciu nowych diakonów w diecezji ełckiej. Ślubowali życie w celibacie Czwartego maja 2024 roku, w parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce, bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej, udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. 📢 Perły regionu na majówkę: Uroczysko Święte Miejsce nad Rospudą. Legendy i rzeka, która słynie z cudów Na skraju puszczy Augustowskiej, na pięknej polanie nad Rospudą, znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. To stare miejsce kultu a według starych ksiąg pobliska rzeka Jałówka słynie z cudów. Aura jest tu niesamowita a legend związanych z tym miejscem nie brakuje.

📢 Chrystos Woskres! Prawosławni świętują Wielkanoc. Tłumy wiernych w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Zobacz zdjęcia Dzisiaj (5.05) wierni Cerkwi prawosławnej świętują najważniejszy i najbardziej radosny dzień w roku liturgicznym - Wielkanoc - prawosławna Pascha. Tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę tłumy wiernych wypełniły świątynie w całym regionie i Polsce aby o północy duchowny radośnie oznajmił Zmartwychwstanie Pańskie, krzycząc Chrystos Woskresie! 📢 Światowe gwiazdy po majówce na Podlasiu. Babka i bimber zmieniają ludzi na zawsze! Zdaniem internautów nawet dla gwiazd Hollywood nie ma litości. Gdy raz odwiedzą Podlasie to zakochają się w nim na zawsze i na zawsze się zmienią. Majówka na Podlasiu to nie wczasy, jak twierdzą śmieszkowie z internetu. Niektórzy zamiast odwiedzić ten wyjątkowy region i przekonać się, jak wygląda naprawdę, wolą stroić sobie z niego żarty. Trzeba jednak przyznać, że niektóre są bardzo zabawne, szczególnie te, które przedstawiają światowe gwiazdy po pobycie na Podlasiu.

📢 Majówkowy Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Sprawdź, co można znaleźć na Czarciej Polanie Majówkowy jarmark w Kiermusach tradycyjnie zgromadził dużą liczbę osób. Różnorodna oferta oraz świetna pogoda zachęca do odwiedzenia Czarciej Polany. W Kiermusach spotkali się pasjonaci, kolekcjonerzy, łowcy okazji, sprzedawcy oraz kupcy. Na Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach przybywają osoby z całej Polski. Sprawdź, co można było znaleźć podczas majowego jarmarku. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Rolnicy.Podlasie. Podwórko Gienka i Andrzeja po wielkiej przebudowie. Nie do poznania! W Plutyczach deszcz już nie straszny, bo błota nikt się już nie boi. Podwórko zostało elegancko wybetonowane, czasami aż trudno je poznać. Przed domem jest jeszcze układana kostka brukowa, pojawiło się nowe ogrodzenie. Zobaczcie efekty wielodniowych prac. Nie ma co, Gienek i Andrzej w końcu wkroczyli w XXI wiek! 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w majówkę! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Uczniowie bywają bezczelni i nawet na sprawdzianach wielu z nich zamiast walczyć o dobrą ocenę, postanawia robić sobie żarty. To wielki błąd, bo narażają się nie tylko na słabą ocenę, ale też często na błyskawiczną ripostę! Wielu nauczycieli nie gryzie się w język i karci uczniów ich własną bronią. Oto najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów na sprawdzianach.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Jedni mają po prostu dziwny gust, inni wykańczali mieszkanie "jak dla obcego". Co tu dużo mówić, wiele z tych mieszkań wyszło po prostu przerażająco. Jedne są śmieszne, inne po prostu straszne. Pozostaje pytanie: jak niska musiała by być cena wynajmu by ktoś chciał tam mieszkać? 📢 Domy Zenka Martyniuka. Wyrósł na wsi, potem zamienił blok na posiadłość pod Białymstokiem Zenek przez lata żył w białostockim bloku i nie narzekał. W końcu postanowili jednak z żoną znaleźć coś większego i przeprowadzili się do podbiałostockiej Grabówki. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Gdzie na ryby w regionie? Poznaj atrakcyjne łowiska i najlepsze miejsca do wędkowania w województwie podlaskim Wiele osób ma swoje ulubione miejsca do wędkowania. Warto jednak poznać atrakcyjne łowiska w województwie podlaskim. Mamy sporo magicznych miejsc, gdzie można złowić „grubą rybę”. Sprawdź najlepsze miejsca do wędkowania i jakie ryby można tam złowić. 📢 Mleczne Laury 2024. Nagrodzono najlepszych hodowców bydła w województwie podlaskim Liczyły się wysokie wyniki produkcyjne i hodowlane na szczeblu wojewódzkim. Wyróżniono trzydziestu rolników w sześciu kategoriach. Gala wręczenia Mlecznych Laurów 2024 odbyła się we wtorek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 📢 Budowa odcinka drogi S19 Krynice-Białystok Zachód, To ekspresowa obwodnica Białegostoku. Widać podpory pierwszego wiaduktu Już widać zarys podpór pierwszego wiaduktu na budowie północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. Na odcinku od Krynic do węzła Białystok Zachód. Chodzi o obiekt, który umożliwi nowy wjazd drogą powiatową z obecnej dk 65 do Krynic. Prace na tym fragmencie drogi S19 (w przyszłości od Krynic do Dobrzyniewa będzie to S16) rozpoczęły się w połowie maja. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac w ramach całego kontraktu wynosi 14 proc. Droga ma być gotowa w 2026 roku.

📢 Piękne i modne fryzury dla dojrzałych kobiet. Te cięcia sprawdzą się dla pań 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na wiosnę 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet 50+. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Magda Narożna pokazuje swoją kuchnię, salon i kominek. Ma naprawdę piękny dom w lesie. Wokalistka "Pięknych i Młodych" prywatnie Kariera Magdy Narożnej nie zwalnia. Niedawno przeszła sporą metamorfozę i teraz jeszcze bardziej zachwyca urodą. Wokalista "Pięknych i Młodych" mieszka w niewielkiej wsi w okolicach Nowogrodu (woj. podlaskie). Ma duży dom i niewielki staw. Chętnie pokazuje swoją posiadłość na swoim koncie na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda disco polo. 📢 Miss Polski 2024. Oto wszystkie finalistki Miss Polski 2024. W finale dwie panie z województwa podlaskiego W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. 26 kwietnia Hotel Kolumna Park gościł 59 najpiękniejszych kobiet w Polsce, z których wybrane zostały 32 finalistki. W finale rywalizować będą Julia Roszko i Karolina Grabowska z województwa podlaskiego

📢 Piknik europejski w Goniądzu. Europoseł Tomasz Frankowski przekazał ośrodkowi w Goniądzu flagę podpisaną przez Roberty Metsolę W poniedziałek 29 kwietnia odbyły się uroczystości związane z rocznicą nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Unii Europejskiej w Goniądzu imienia Unii Europejskiej. Placówka otrzymała pamiątkową flagę z dedykacją od Roberty Metsoli przewodniczącej Europarlamentu. Flagę przekazał europoseł KO Tomasz Frankowski. 📢 Kierownicy oddziałów i ordynatorzy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Zobacz, kto szefuje w Śniadecji Szpital wojewódzki w Białymstoku, czyli tzw. Śniadecja, to jeden z największych szpitali w woj. podlaskim. Leczą się tu tysiące mieszkańców naszego regionu (i nie tylko). Na czele oddziałów stoją znakomici specjaliści, którzy zarządzają pracą poszczególnych jednostek. Aby poznać ich sylwetki, przejdź do galerii zdjęć. 📢 W Grajewie otwarto Salę Królestwa Świadków Jehowy. W budowę zaangażowanych było kilkuset ochotników W niedzielę ( 28 kwietnia) w Grajewie, oficjalnie oddano do użytku nową Salę Królestwa Świadków Jehowy. To miejsce spotkań Świadków Jehowy i zaproszonych gości.

📢 Maturzyści z sokólskiego "Rolnika" otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i wyruszyli w pielgrzymkę do Różanegostoku Maturzyści z sokólskiego „Rolnika” właśnie otrzymali swoje świadectwa. Trójka uczniów o najwyższych osiągnięciach otrzymała nagrody ufundowane przez starostę sokólskiego. 📢 Miejsca w regionie idealne na jednodniową wiosenną wycieczkę nie tylko w weekend. Zobacz, co warto zwiedzić w województwie podlaskim Mamy piękną wiosenną pogodę, czas wybrać się na wycieczkę! Tajemnicze miejsca na Podlasiu i Suwalszczyźnie często nie są łatwe do wytropienia. Tajemnicze lasy, góry czy budowle warte są jednak odkrycia. Przedstawiamy nasz wybór kilku takich miejsc, gdzie znajdziecie niezwykłą atmosferę, ciekawą historię, czy po prostu... magię. Tutaj warto wybrać się nie tylko w weekend, by odnaleźć to, z czego słynie nasz region - niepowtarzalny klimat.

📢 Przysięga Wojskowa Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Białymstoku 28.04.2024. Zobacz zdjęcia 91 elewów 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego złożyło w niedzielę 28 kwietnia 2024 w Białymstoku przysięgę wojskową Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Był uroczysty apel i parada wojskowa. A na zakończenie grochówka dla wszystkich. Zobacz zdjęcia z uroczystej przysięgi.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje instrumenty muzyczne. Do kupienia między innymi atrakcyjna perkusja Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi na instrumenty muzyczne. Do kupienia jest wiele egzemplarzy w atrakcyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych 📢 Tajemnicze i klimatyczne miejsca w woj. podlaskim i okolicach. Znakomite na wycieczkę w długi weekend Podlasie jest tajemnicze! Nie wierzysz? Zobacz owiane tajemnicą, czasem piękne, czasem straszne, ale zawsze ciekawe i niezwykłe miejsca w regionie. A jakie klimatyczne miejscówki znajdziemy na pobliskich Mazurach? To też warto sprawdzić. Te miejscówki są idealne na wycieczkę w wakacyjny weekend. Zobacz, czy znasz je wszystkie! 📢 Kultowe motory z czasów PRL na sprzedaż. Wciąż można kupić legendarne WSK, Jawa, SHL, MZ - k. Te motocykle to gratka dla kolekcjonerów Motocykle z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947-1989), są często postrzegane jako ikony kultury motoryzacyjnej tego czasu. W okresie PRL-u motocykle były często postrzegane jako symbol wolności i niezależności, co sprawiało, że były bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale również służyły jako środek transportu dla szerokiej gamy ludzi. Wielu zapalonych motocyklistów swoją przygodę rozpoczynało od maszyn z okresu PRL, dlatego też teraz często wracają do nich z sentymentem. Sprawdź, ile obecnie trzeba zapłacić na popularnych portalach aukcyjnych za kultowe motocykle z PRL-u.

📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mieszkają w pięknej wsi. Bogato zdobione, drewniane domy tworzą wyjątkowy klimat Podlaskie wsie słyną z ciekawej drewnianej zabudowy. Największym bogactwem tradycyjnej architektury drewnianej może się poszczycić powiat hajnowski. Również w powiecie bielskim można trafić na prawdziwe perełki, jak np. na wieś Plutycze. To właśnie w tej miejscowości mieszkają bohaterowie popularnego programu programu "Rolnicy. Podlasie", Gienek i jego syn Andrzej.

📢 Podlaska skarbówka sprzedaje auta. W ofercie uznane marki jak BMW, Audi, czy Mercedes Kolejne licytacje na auta ogłosiły podlaskie urzędy skarbowe. Za dużo niższe pieniądze niż wartość szacunkowa samochodów można nabyć prestiżowe marki jak Audi, BMW, czy Mercedes. Przedstawiamy zdjęcia i ceny wywołania aut na licytacjach. 📢 Archiwalne zdjęcia z regionu sprzed ubiegłego stulecia! Tak wyglądały Suwałki, Augustów, Mońki i inne miasta. Zobacz unikatowe fotografie Przed wami zbiór niesamowitych zdjęć miejscowości w Podlaskiem sprzed ubiegłego stulecia. Unikatowe i archiwalne. Zobacz, jak wyglądały Suwałki, Augustów, Mońki i wiele innych miejscowości w regionie. Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego i są nie lada gratką dla każdego miłośnika historii województwa podlaskiego.

📢 Tak zmieniała się Karolina Derpieńska. Od "queen of bikini" do supermodelki. Białostoczanka przeszła spektakularną metamorfozę O pochodzącej z Białegostoku Karolinie Derpieńskiej w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Modelka i influencerka, którą na Instagramie obserwuje już 8,5 miliona osób, przeszła niesamowitą metamorfozę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jak zmieniła się Karolina Derpieńska po wyjeździe z rodzinnego miasta do Stanów Zjednoczonych? 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak wyglądał Gienek Onopiuk zanim stał się sławny. Jak zmieniło się gospodarstwo w Plutyczach? Dawno dawno temu temu Gienek Onopiuk żył sobie spokojnie w Plutyczach i nikt nie przypuszczał, że wkrótce stanie się jednym z najpopularniejszych rolników. Czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Najpiękniejsza uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" w historii. Zobacz prywatne zdjęcia Kamili Boś Kamila Boś to według bardzo wielu widzów najpiękniejsza uczestniczek programu "Rolnik szuka żony" w historii. Była gwiazdą 8. edycji programu emitowanego w TVP 1. Mimo, iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata to nadal funkcjonuje w medialnym świecie, a jej media spółecznościowe przyciągają coraz więcej obserwujących. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka na jej prywatnych zdjęciach. 📢 Ceny w regionie ponad 20 lat temu. Nie do uwierzenia! Za 10 zł można było kupić jedzenie na kilka dni! W 2000 roku za 10 złotych można było kupić naprawdę sporo. A pamiętacie np. ile kosztował polonez? Aż się łezka w oku kręci! Pamiętajmy jednak, że zarobki również były dwie dekady temu znacznie niższe.

📢 Dzień wieżowca. Oto najwyższe wieżowce w Białymstoku. Sprawdź, jak są wysokie (ZDJĘCIA) W Białymstoku przybywa tzw. wysokościowców. Deweloperzy realizują ciekawe projekty budowy kilkunastopiętrowych wieżowców. Jest spora grupa osób zainteresowanych zakupem mieszkań na najwyższych kondygnacjach, aby móc podziwiać otaczające krajobrazy. W Białymstoku najwyższy wieżowiec ma wysokość 55 metrów. 📢 Atrakcje turystyczne na Podlasiu i Suwalszczyźnie. 100 ciekawych miejsc które warto zobaczyć w województwie podlaskim. Idealne na wycieczkę Wiecie, gdzie w województwie podlaskim można podziwiać wydmy? Gdzie w naszym regionie stoją figury sfinksów a gdzie warto pocałować wielką żabę? Przygotowaliśmy dla was zestawienie stu ciekawych atrakcji turystycznych w województwie podlaskim. A co tam! Nazwijmy rzecz po imieniu: to taka ściąga dla osób szukających pomysłów na wakacyjną wycieczkę w regionie. Jest z czego wybierać.

📢 Budowa węzła intermodalnego i remont stacji PKP. Tak zmienia się komunikacyjne centrum Białegostoku To najważniejsza obecnie inwestycja drogowa w Białymstoku. Na węzeł intermodalny składają się budowany tune pieszo-rowerowy pod torami, centrum przesiadkowe oraz przebudowa układu drogowego ul. Bohaterów Monte Cassino. Równolegle PKP PLK prowadzi swoje przedsięwzięcie w ramach budowy trasy Rail Baltica: modernizację układu torowego stacji kolejowej Białystok. 📢 Gwiazdy Podlasia. Zobacz najbardziej znanych i lubianych. Województwo podlaskie słynie z utalentowanych osobowości. Poznasz ich wszystkich? Znani, lubiani, a z pewnością popularni. Przed wami zbiór 149 gwiazd z Podlasia, które swoim dorobkiem zapisały się w annałach historii województwa podlaskiego. Reżyserzy, aktorzy, piosenkarki, sportowcy, czy ludzie sportu. Skala talentu i umiejętności robi wrażenie. Poznasz ich wszystkich? 📢 Czepkowanie pielęgniarek na Akademii Nauk Stosowanych w Łomży W czwartek 11 maja na Akademii Nauk Stosowanych w Łomży odbyło się uroczyste czepkowanie. W trakcie swojego funkcjonowania Akademia Nauk Stosowanych wykształciła 1708 absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

📢 U Pana Boga w Królowym Moście. W Supraślu ruszyły zdjęcia do nowej części kultowej serii (zdjęcia) Na planie filmu "U Pana Boga w Królowym Moście" padł pierwszy klaps. Twórcy kultowej serii powrócili na Podlasie po 13 latach przerwy. 📢 Dziewczyny z teledysków disco polo. Gwiazdy klipów muzyki tanecznej z Podlasia i nie tylko. Zobacz zdjęcia z Instagrama [24.04.2022] Występy w teledyskach disco polo to często wstęp do wielkiej kariery dla dziewczyn z modelingu i konkursów piękności. Czym byłby klip muzyki tanecznej pozbawiony wdzięków pięknych kobiet? Zebraliśmy w naszym zestawieniu najbardziej znane piękności z teledysków disco polo. Wśród nich oczywiście nie brakuje Podlasianek.

📢 Paznokciowe faszyn from Raszyn. Zobaczcie najbardziej dziwne pomysły na manicure (ZDJĘCIA) To są dopiero pazury! Przeszukaliśmy internet wzdłuż i wszerz, by znaleźć najbardziej dziwne, oryginalne albo szalone pomysły na manicure. Widząc niektóre pomysły zastanawialiśmy się, jak ich właścicielki radzą sobie w codziennych czynnościach. Kliknij w galerię i zobacz paznokciowe faszyn from Raszyn.

📢 Magda Narożna prawie nago w CKM. Najbardziej odważna sesja wokalistki Pięknych i Młodych. Zobacz zdjęcia 18+ Magda Narożna pokazała się niemal nago w magazynie dla panów CKM. Od momentu, kiedy wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" pokazała swoje wdzięki w popularnym piśmie dla mężczyzn, minęło sześć lat. Gwiazda polskiej muzyki dance i disco polo wystąpiła na okładce lipcowego wydania magazynu CKM w 2015 roku. Naga sesja zdjęciowa Magdy Narożnej zrobiła furorę w Internecie. Gwiazda wspomina z zachwytem swoją przygodę w modelingu. Zobaczcie filmy i zdjęcia! [ZDJĘCIA 18+] 📢 Uratuj psa z Radys. Możliwe są pierwsze adopcje. Zobacz zdjęcia psów czekających na nowy dom! (ZDJĘCIA) Schronisko w Radysach jest już otwarte. Po aresztowaniu właścicieli placówki, wolontariusze z całej Polski opiekują się prawie tysiącem psów. "Pogotowie dla Zwierząt" wciąż poszukuje dodatkowych rąk do pracy. Część zwierząt została już skierowana do adopcji. Zobacz zdjęcia psiaków, które szukają kochającego człowieka i bezpiecznego domu.

