Podlaskie. Wstrząs anafilaktyczny po szczepieniu. Jak wygląda i ile jego przypadków odnotowano? Izolda Hukałowicz

Wstrząs anafilaktyczny to jedna z możliwych reakcji po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 (i nie tylko po szczepieniu). W województwie podlaskim odnotowano do tej pory 9 przypadków tego typu niepożądanych odczynów. Czym jest anafilaksja? Jakie są jej objawy? I jak wygląda postępowanie lekarzy, gdy u pacjenta dojdzie do wstrząsu?