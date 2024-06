Poszukiwany przez podlaską policję "wpadł" przez brata, bo kryminalni namierzyli go z narkotykami

Poszukiwany przez podlaską policję za narkotyki zatrzymany w związku z innym śledztwem

Do zatrzymania obu mężczyzn doszło w jednym z mieszkań w centrum Suwałk. Wizyta kryminalnych i przeszukanie lokalu było efektem działań operacyjnych i podejrzenia, że w mieszkaniu przechowywane są nielegalne środki odurzające.

Wyszedł na przepustkę z zakładu karnego i już do niego nie wrócił. Było to 23 lata temu. - 57-latek zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że jest poszukiwany listem gończym - poinformowali w…

- W pomieszczeniach gospodarczych zajmowanych przez 53-latka, policjanci znaleźli sproszkowaną substancję. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina. Mężczyzna twierdził, że znalazł ją na ulicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 80 gramów narkotyków - poinformowała w poniedziałek (3.06) Anna Wałecka-Chamiuk z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Poszukiwany trafił do aresztu, a jego brat usłyszał zarzut i wyszedł na wolność z dozorem

Interwencja miała miejsce pod koniec maja. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Prokurator przedstawił 53-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii - grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Jest na wolności.

W przeciwieństwie do jego starszego brata. Jak się okazało, 62-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w celu doprowadzenia do aresztu. To kara zastępcza wynikająca z tego, że skazany - nomen omen za posiadanie narkotyków - nie zapłacił orzeczonej w wyroku grzywny. W rezultacie ten mężczyzna trafiał za kratki, gdzie spędzi 49 dni.