Prezes spółki, która w 17 gminach ma budować mieszkania na wynajem, odwołany. Stracił zaufanie po 10 miesiącach

- Owszem, została przedstawiona koncepcja, ale na tym stanęło. A nie po to staliśmy się jako gmina udziałowcem w spółce, żeby to wszystko dreptało w miejscu - mówi. - Nie może być tak, że jest konflikt między lokalnym watażką a prezesem na szczeblu centralnym. Jak ktoś chce być watażką, to niech to robi w prywatnej firmie, a nie na państwowym majątku.