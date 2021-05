Robert Makłowicz gotuje na Podlasiu! Odwiedził wieś w gminie Gródek i zasiadł do stołu z gospodyniami (ZDJĘCIA)

Robert Makłowicz zawitał do Puszczy Knyszyńskiej, opowiedział swoim widzom o Szlaku Ekumenicznym, zachwycał się przyrodą, wielokulturowością i wieloreligijnością Podlasia. Opowieściom towarzyszą niezwykłe ujęcia rzeki z drona.

Oczywiście nie zabrakło gotowania! Na terenie agroturystyki w Kundziczach przyrządził placki ziemniaczane z borowikami. Później udał się do Sułczanki, gdzie został ugoszczony po królewsku.

"Znany wszystkim popularny krytyk kulinarny, dziennikarz, pisarz, publicysta, youtuber 11 kwietnia przyjechał ze swoją ekipą do Słuczanki. W poszukiwaniach nowych zachwytów kulinarnych i kulturowych tym razem zawitał do świetlicy "Ale Babek" ze Słuczanki, które świetnie się zorganizowały i ugościły go po królewsku swoimi specjałami - czytamy na stronie Wiadomości Gródeckie" - Haradockija Nawiny.

