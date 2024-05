Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego. Zobacz postęp prac i jak zmienia się teren budowy. Najnowsze zdjęcia

Dla porównania, tu można zobaczyć, jak wyglądały prace przy budowie obwodnicy Bielska Podlaskiego w połowie kwietnia 2024: Budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego DK66 z S19.

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66, połączy obecną DK 66 z DK 19. Będzie to 2,92 km drogi jednojezdniowej, a w ramach inwestycji zostaną m.in. gruntownie przebudowane krzyżujące się z obwodnicą drogi gminne i powstaną nowe drogi obsługujące ruch lokalny. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Unibep i Value Engineering. Wartość kontraktu to 77,7 mln zł.