Rząd planuje stworzyć nowoczesną aplikację, dzięki której konsumenci łatwiej odnajdą producentów lokalnych

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Tadeusz Kruszewski podkreśla, że każde inicjatywy promujące produkty producentów lokalnych są ważne i potrzebne.

W ostatnich tygodniach dołączyliśmy chociażby do inicjatywy „Bazarek Lokalny Rolnik”. Są to stoiska z produktami od lokalnych producentów, które zlokalizowane są w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gmach budynku ministerstwa mieści się w centrum miasta, gdzie jest bardzo duży ruch pieszych, co sprzyja pozyskiwaniu przez rolników ciągle nowych klientów. Również rozwijane są inne inicjatywy jak chociażby e-bazarek - przekazuje dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.